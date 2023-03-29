Ангелина Вовк заявила, что артисту Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время выступлений

Российская телеведущая Ангелина Вовк в разговоре с корреспондентами рассказала, как закончилось их общение с Филиппом Киркоровым. По словам народной артистки, ранее они с певцом виделись в неформальной обстановке, однако в последнее время связь оборвалась.

«Филипп не раз выказывал мне человеческие симпатии, но при этом ни разу не позвонил за долгий период времени. Как-то попросила билет на концерт, не дождалась билета или извинений. В конце концов, кто я для Киркорова?» – рассказала телеведущая.

Также Вовк подвергла жесткой критике эпатажное поведение артиста. Как считает Ангелина Михайловна, поп-королю нужно учитывать то, что выступает он не в США, а в России.

«Он живет не в Америке. Там принято эпатировать публику и появляться полуголым на сцене. Это их выбор, у нас-то по-другому. Филипп должен учитывать то, что живет в РФ, должен уважать зрителей», – добавила Вовк.

Ведущая не стала отрицать, что, несмотря на это, исполнитель является великолепным артистом. Изначально благодаря его таланту о нем узнала вся страна, и только позже он стал известен как шоумен.