Артист Владимир Пресняков взорвал танцпол своим энергичным танцем

29 марта 2023 года певец и музыкант Владимир Пресняков-младший отметил свой 55 день рождения. Несмотря на свой возраст, артист по-прежнему умеет прекрасно веселиться.

Видео с энергичными танцами Преснякова на дне рождения певицы Полины Гагариной попало в Сеть. Ей исполнилось 36 лет. Стоит сазать, что ролик стал вирусным. Поделилась видео супруга Владимира Наталья Подольская. На кадрах также видно, как музыкант несет жену на руках из-за ее больной ноги.

Можно с уверенностью сказать, что Пресняков стал главным героем праздничного торжества. Он взорвав танцпол невероятно энергичным танцем. Перформанс известного композитора привел в восторг его поклонников.