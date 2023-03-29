Известный во всем мире сериал "Секретные материалы" могут перезапустить. С таким заявлением выступил автор кинопроекта Крис Картер.

Сообщается, что никаких других подробностей режиссер "Секретных материалов" не раскрыл. В настоящее время лишь известно, что исполнителей главных ролей Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон заменят другие актеры. Режиссером обновленного фильма может стать Райан Куглер, режиссер Marvel. Официальные представители канала Fox слова автора пока что не прокомментировали.

Оригинальный сериал выходил с 1993 по 2001 год и стал одним из самых популярных. Впоследствии канал выпустил 10-й и 11-й сезоны «Секретных материалов», которые вышли в 2016 и 2018 году соответственно.