Бывший муж Гагариной разгневался из-за нового любовника певицы

Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым в 2020 году после 6 лет брака. Причиной расставания, по слухам, стал саунд-продюсер Владимир Чиняев, с которым певица сотрудничала. Все время фотограф не высказывался о новом любовнике экс-жены. И лишь сейчас дал волю своим эмоциям.

В соцсети подписчики написали Дмитрию: «Почему она опять рядом с Чиняевым, на это невыносимо смотреть». Исхаков опубликовал развернутый ответ. Бывший артистки дал понять, что личная жизнь экс-супруги его не касается.

«Как вы меня, как бы помягче сказать, утомили. В надежде, что это увидят фанаты и фан-клубы и друг другу передадут! За последнее время получил много сообщений в мессенджерах с просьбами передать или что-то сказать Полине. Это уже несколько лет продолжается, я это игнорировал. Понимаю, как это работает и нужно было время. Но, друзья, имейте совесть! Мне не нравится совсем. Не нужно мне писать, спрашивать, умолять, кричать и просить о Гагариной, даже из лучших побуждений. Рассчитываю на понимание», - опубликовал пост Исхаков.







