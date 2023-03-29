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Бывший участник КВН Башкатов заявил, что никогда не планировал эмигрировать из России

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Бывший участник КВН Башкатов заявил, что никогда не планировал эмигрировать из России
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Фото из открытых источников

Известный актер и экс-участник КВН Михаил Башкатов сообщил, что он не планировал переезжать из России в другую страну, поскольку больше не представляет себя нигде. Об эмиграции сам артист высказался в интервью проекту «Так сказать».

Отвечая на вопросы о том, почему не покинул РФ после начала СВО, комик заявил, что у него такого намерения никогда не было. Как заверил Михаил, эмиграция не была для него «даже пятидесятым» из возможных вариантов.

«Не вижу себя нигде, помимо России, помимо моей страны. Как пел одни рок-музыкант Анатолий Крупнов в песни "Я остаюсь": "Когда начнет звенеть последней звонок, буду здесь, если буду в живых"», —сказал Башкатов.

Отметим, что звезда КВН родился и вырос в Томске. Играл в томской команде «Максимум». После участия в «Клубе веселых и находчивых», работал некоторое время над шоу «Даешь молодежь!», снимался в кино, играл в театре.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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