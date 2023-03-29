«Что-то выжигает организм»: эксперты рассказали о состоянии певицы МакSим

Сергей Лавров в интервью с «КП» высказал свое мнение на счет недавнего выступления певицы Максим. Он считает, что это не первый случай, когда исполнительница срывается из-за алкоголя.

Как утверждает промоутер, у артистки были выступления, во время которых она не исполняла песни, «а что-то мычала себе под нос». Как заметил Лавров, такое поведение напоминало алкогольное опьянение.

Недавно МакSим сорвала концерт в Сочи. Тогда некоторые фанаты тоже стали подозревать певицу в употреблении спиртных напитков. Продюсер считает, что исполнительница выпила «вискаря» на голодный желудок, поэтому не смогла продолжить свое выступление.

Хотя некоторые предположили, что у звезды начались проблемы со здоровьем. Так, по словам врача-невролога, произошла какая-то ситуация, которая привела «к абсолютному выжиганию ресурсов организма».