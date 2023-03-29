Депортированная из РФ певица Наргиз Закирова продает свои русскоязычные песни в Интернете

Скандально известная певица Наргиз Закирова, известная слушателю как Наргиз, продает свою песню в Сети. Артистка, которая является уроженкой Узбекистана и гражданкой США, неоднократно выступала с антироссийскими и даже русофобскими заявлениями, а также критиковала СВО и коллег, поддержавших СВО.

После прилета в Домодедово в мае 2022 года артистка была задержана и вскоре депортирована в Узбекистан. Въезд в Россию ей закрыт вплоть до 2072 года. Примечательно, что 2017 году Наргиз запрещали въезд на территорию Украины за посещение Крыма.

На сайте Muznavigator, где продают права на композиции, можно увидеть предложение купить популярный трек "Лети". Стоит сингл недешево - 123 тысячи рублей.

Добавим, что ранее у исполнительницы возник конфликт с Максимом Фадеевым. Продюсер ей запретил исполнять написанные за время сотрудничества с ним песни.