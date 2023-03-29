Yandex.RTB

Депортированная из РФ певица Наргиз Закирова продает свои русскоязычные песни в Интернете

Image 16+
Депортированная из РФ певица Наргиз Закирова продает свои русскоязычные песни в Интернете
Знаменитости
Фото из открытых источников

Скандально известная певица Наргиз Закирова, известная слушателю как Наргиз, продает свою песню в Сети. Артистка, которая является уроженкой Узбекистана и гражданкой США, неоднократно выступала с антироссийскими и даже русофобскими заявлениями, а также критиковала СВО и коллег, поддержавших СВО.

После прилета в Домодедово в мае 2022 года артистка была задержана и вскоре депортирована в Узбекистан. Въезд в Россию ей закрыт вплоть до 2072 года. Примечательно, что 2017 году Наргиз запрещали въезд на территорию Украины за посещение Крыма.

На сайте Muznavigator, где продают права на композиции, можно увидеть предложение купить популярный трек "Лети". Стоит сингл недешево - 123 тысячи рублей.

Добавим, что ранее у исполнительницы возник конфликт с Максимом Фадеевым. Продюсер ей запретил исполнять написанные за время сотрудничества с ним песни.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Галина Безрук рассказала о сложном периоде в своей жизни

Сегодня, 21:25

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самочувствии за несколько дней до родов

Сегодня, 21:19

«Надо вперед подумать»: Кристина Орбакайте вспомнила о разговоре с Аллой Пугачевой

Сегодня, 21:14

Стало известно, как сейчас выглядит звезда сериала «Кадетство» Иван Добронравов

Сегодня, 21:08

Игорь Николаев в поздравлении 55-летнему Преснякову проговорился о его похождениях

Сегодня, 21:03

Депортированная из РФ певица Наргиз Закирова продает свои русскоязычные песни в Интернете

Сегодня, 19:52

Внук Аллы Пугачёвой получил от неё пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 300 млн

Сегодня, 19:44

«На голодный желудок выпила немного виски»: промоутер высказался о сорванном в Сочи концерте МакSим

Сегодня, 19:35

Бывший муж Гагариной разгневался из-за нового любовника певицы

Сегодня, 19:26

Адвокат Александр Дубровинский не верит, что певица Вера Брежнева вернется назад в Россию

Сегодня, 19:14

«Что-то выжигает организм»: эксперты рассказали о состоянии певицы МакSим

Сегодня, 18:26

Смольянинов не помнит, о чём говорил с Путиным, ссылаясь на действия спецслужб

Сегодня, 18:17

Артист Владимир Пресняков взорвал танцпол своим энергичным танцем

Сегодня, 18:07

Певица Ольга Бузова не исключила возвращения к бывшему мужу

Сегодня, 17:59

Певец Доминик Джокер призвал возродить шоу «Фабрику звёзд» в 2023 году

Сегодня, 17:49

Гришаева расстроилась из-за отсутствия Мельниковой и Сиваевой во время съемок «Папиных дочек»

Сегодня, 14:40

Владимир Соловьев напомнил шоумену Галкину о возрасте его жены Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

Сегодня, 14:26

Ангелина Вовк заявила, что Филиппу Киркорову нужно быть сдержаннее во время концертов

Сегодня, 14:14

Пластический хирург дал оценку внешности Полины Гагариной

Сегодня, 12:00

Светлана Светикова поделилась редким фотоснимком своего возлюбленного с детьми

Сегодня, 11:52

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • 27-03-2023, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • Сегодня, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • Сегодня, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»
  • Вчера, 20:10

МК: Украинская артистка Алина Паш описала увиденное в зоне СВО фразой «Свиньи едят трупы»

Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»
  • Вчера, 12:37

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной

В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном
  • 27-03-2023, 09:09

В телевизионном шоу «Маска» простились с Вороном

В рамках телевизионного шоу канала НТВ "Маска" простились с исполнителем, который скрывался в костюме Ворона. Вечером в воскресенье, 26 марта, с ним

Интересная информация
В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука
  • Вчера, 10:22

В Кушве пьяная пенсионерка выкинула из окна маленького правнука

В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены
  • 27-03-2023, 21:56

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время. Так, повышение коснется социальных

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах
  • Вчера, 10:33

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 12:30

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

Врачам столичной больницы удалось остановить стремительное распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об