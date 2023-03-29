Дмитрий Назаров ответил на дело о дискредитации ВС РФ в отношении себя новыми стихами

Народный артист Дмитрий Назаров прокомментировал протокол о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), который против него недавно составили. Сделал это артист в свойственной ему стихотворной форме.

Видеоролик со стихом появился в YouTube-канале Назарова. Как отмечает Дмитрий, армию «защищать не надо». Артист говорит о том, что у армии есть знамя и долг, а потому «наплевать на спесь и месть». Как утверждает звезда сериала "Кухня", спасение военнослужащих судами и есть дискредитация.

«Вы удивительно неправы в желанье армию спасать, она — защитница державы, ее не нужно защищать».

Напомним, что 21 марта 2023 года в Тверском районном суде зарегистрировали административное дело о дискредитации ВС в отношении 65-летнего Дмитрия Назарова. Нарушение по данной статье для физлиц предполагает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.