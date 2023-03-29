Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самочувствии за несколько дней до родов

В апреле дочь известной российской певицы Славы (Анастасии Славенской) впервые станет мамой. Саша Морозова находится на последнем месяце беременности.

В своем микроблоге девушка регулярно делится с поклонниками событиями, которые сейчас происходят в ее жизни. Сегодня будущая мать проинформировала фанатов о самочувствии в последние дни перед предстоящими родами.

«Мне сказали, все нормально. Попросили приезжать чаще на осмотр. Также сказали, что при любых изменениях им все докладывать, и, если что, хватать сумку и срочно ехать», — написала Морозова.

Дочь Славы также добавила, что до родов ей остались считанные дни. При этом еще несколько дней назад Александра жаловалась подписчикам на сильные боли в тазу и плохое самочувствие.