Гришаева расстроилась из-за отсутствия Мельниковой и Сиваевой во время съемок «Папиных дочек»

В настоящее время Нонна Гришаева снимается в продолжении сериала «Папины дочки». Недавно актриса сообщила публично о своем опыте работы с другими артистами из комедийного фильма и призналась, что она была расстроена из-за отсутствия Дарьи Мельниковой и Анастасии Сиваевой. Они не участвуют в съемках нового сезона ситкома.

«Думала, что со всеми скоро увижусь. Мне удалось увидеться лишь с Мирославой Карпович и Елизаветой Арзамасовой. К сожалению, с Пуговкой я не повидались, съемочные дни не совпали», — заявила актриса.

Подметим, новый сезон популярного сериала рассказывает о внучках Нонны Гришаевой, детях Веника и Даши. Их роли достались 12-летней Виталии Корниенко и 10-летней Еве Смирновой. Гришаева была удивлена талантом молодых актрис, которых ранее видела в «Вампирах средней полосы».