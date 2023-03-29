Игорь Николаев в поздравлении 55-летнему Преснякову проговорился о его похождениях

Игорь Николаев поздравил артиста Владимира Преснякова с его 55-летием. Неожиданно для всех в поздравлении музыкант выдал тайну известного автора-исполнителя.

«Две пятерки 55, через это я тоже проходил, это не страшно! Люблю вспоминать наши приключения и все наши похождения», - написал Игорь Николаев.

Он пожелал своему другу счастья и здоровья. В заключение также добавил:

«Счастья твоей семье и твоим близким людям».

В посте Николаев опубликовал видеоролик, на котором Пресняков поет композицию «Там нет меня».

Фанаты присоединились к поздравлениям и тоже поздравили Владимира с юбилеем. Они пожелали исполнителю счастья и творческих успехов.