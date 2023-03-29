Стало известно, кому достанется наследство бездетной ведущей Ангелины Вовк

80-летняя Ангелина Вовк даст фору многим. Популярная ведущая никогда не сидит без дела. Она много работает, не забывает при этом о себе. Звезда занимается спортом и практикует оздоровительные процедуры.

При этом знаменитость приготовилась к самому худшему. За годы карьеры на ТВ Ангелина Михайловна заработала неплохое состояние. В подробности Вовк не вдается, однако известно, что у нее в Москве есть шикарная квартира с дизайнерским ремонтом и дача в Лобне. Теледива уже составила завещание. Своих детей у нее нет, но ведущая окружена любовью и заботой родных. В своем последнем интервью Народная артистка рассказала, что у нее есть племянник Кирилл, а также внучатые племянницы Ангелина и Анна. Именно им, по всей видимости, звезда оставит все нажитое имущество.