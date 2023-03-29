Ирина Безрукова призналась, что сильно пострадала из-за случайной травмы в детстве

Российская актриса Ирина Безрукова раскрыла секрет своей «неудачной пластики». В личном блоге артистка рассказала о травме, которая произошла в детстве и привела к асимметрии глаз.

Пользователи нередко обсуждают внешность Ирины, осуждая звезду за неудачную пластику или фотошоп. У Безруковой разные глаза: один — большой круглый, а второй — узкий с прищуром. Как оказалось, виной всему тяжелая травма головы, которая была получена в детстве. По словам артистки, летом она отдыхала в деревне у бабушки, где также был «замечательный трехметровый сеновал».

Я туда любила залезать. Как-то раз подумала, что если с него спрыгну, полечу, как птичка. Но это не сработало, я приземлилась лбом в камень, лежавший на земле. Сутки была без сознания, получила сотрясение мозга, - вспоминает актриса.

В итоге знаменитость «приобрела» асимметрию лица, которая особо заметна при ярком макияже.