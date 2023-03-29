Куда пропал ведущий «Сто к одному» Гуревич и как на его место пришел Александр Акопов

В апреле ведущий «Сто к одному» Александр Гуревич высказался против СВО на Украине и объявил об уходе из шоу. Ведущий писал в под выпусками, который на тот момент продолжали выходить в эфир, упреки в сторону своих коллег с канала.

Остановитесь! Считаю невозможным шутить и веселиться на фоне трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, среди гостей программы и участников игр есть те, кто чувствовал себя бы иначе, и, возможно, отказался от участия в развлекательной передаче, — объяснил Александр.

Гуревич поделился, что его теща, которая умерла 2 года назад, была из Одессы. Как считает телеведущий, она нашла бы в себе силы высказаться против нынче происходящего, несмотря на преклонный возраст. Как говорят эксперты, после этого выпуски с комментариями ведущего, снятые до 24 февраля, стали удалять из соцсетей шоу.