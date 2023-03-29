Лев Лещенко признался, что продолжает слушать артистов Адель и Бейонсе

Певец Лев Лещенко в беседе с журналистами признался, что он не отказался от зарубежной музыки на фоне сложившейся ситуации в мире. Как считает артист, в современном шоу-бизнесе очень мало музыкантов, которые могут похвастаться качественными песнями.

Лев Валерианович уточнил, что он слушает преимущественно классические композиции, но есть в плейлисте певца современные исполнители, которые ему сильно нравятся.

«Сегодняшнюю музыку слушаю фрагментарно для того, чтобы быть всегда в фокусе внимания. К примеру Бейонсе, она всегда была, есть, будет, как Уитни Хьюстон. Еще есть Адель. К сожалению, в настоящее время таких певцов мало. Идет больше формат музыки рэп, R&b — то есть та музыка, которая особой выразительности не требует», — объясняет Лещенко.