Максим Галкин показал фотографию цветущей Аллы Пугачевой с грудничками на руках

Максим Галкин (признан иноагентом) показал архивные фотографии цветущей Аллы Пугачевой с грудничками на руках. Уникальные снимки были сделаны еще девять лет назад. Именно тогда звездная пара стала родителями Лизы и Гарри, которых выносила и родила суррогатная мать.

Юморист, по всей видимости, захотел поделиться с подписчиками воспоминаниями о тех прекрасных моментах, когда его дети были крохотными. Примадонна на архивных фото запечатлена в коротких ярких шортах и блузе с цветами. На одном кадре певица прижимает к себе сына, а на другом – дочку.

«Вот такие бутусы, любимки», - подписал снимок Галкин.

Некоторые невнимательные фанаты решили, что шоумен вновь стал отцом. А когда поклонники увидели подпись к фотографии поняли, что комик делился радостными воспоминаниями.