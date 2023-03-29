Моргенштерн* выступил с песней SHAMANа «Я русский»

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом) исполнил популярную песню "Я русский", автором которой является российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Короткий видеоролик с исполнением хита скандальным рэп-исполнителем появился в Сети.

Моргенштерн* взял в руки гитару и исполнил патриотическую композицию, которую написал Шаман. При этом рэпер башкирского происхождения постарался исполнить трек максимально проникновенно и серьезно. В конце ролика видно, что музыкант рассмеялся.

Нелишне напомнить, ранее в СМИ появилась информация о том, что Алишер во время своих концертов часто цитирует SHAMANа. К примеру взять, на своем выступлении в Турции автор-исполнитель выкрикивал строчку из песни "Я русский".

[media= ]



