«На голодный желудок выпила немного виски»: промоутер высказался о сорванном в Сочи концерте МакSим

В середине марта певица МакSим появилась в концертном зале «Роза Холл» в Сочи. Но произошло что-то странное. Исполнительница попыталась спеть несколько композиций, но с трудом вытягивала ноты. Вскоре она ушла со сцены без объяснений.

Спустя сутки Марина извинилась и рассказала, что у нее подскочило давление. Но многие убеждены, что причина в давней пагубной привычке знаменитости — злоупотреблении алкоголем. Сергей Лавров допускает, что версия со спиртным может быть реальной. Но это не значит, что она вышла на сцену пьяной.

«Многие позволяют себе алкоголь перед выходом на сцену. В райдере алкоголь присутствует. Это зависит от того, насколько артист воспитан, как понимает свое предназначение. С другой стороны, может это форс-мажор. Она могла на голодный желудок выпить немного виски. Подскочило давление и закружилась голова, она не смогла стабилизироваться», — считает промоутер.