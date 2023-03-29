«Надо вперед подумать»: Кристина Орбакайте вспомнила о разговоре с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева больше года живет в Израиле. Примадонну регулярно критикуют за поддержку ее молодого мужа-юмориста. Достается иногда дочери артистки Кристине Орбакайте.

Певица продолжает контактировать со своей матерью и поддерживает ее. В недавнем интервью Кристина вспомнила наказы своей звездной родительницы. К примеру, в одном из разговоров Примадонна говорила Орбакайте о том, что перед тем, как что-либо сделать, нужно хорошенько подумать. Речь шла о карьере 51-летней исполнительницы.

Отметим, что сейчас Пугачева не дает интервью. Изредка Алла Борисовна пишет в соцсетях посты. Высказалась 73-летня певица о концерте Валерия Меладзе в Израиле. По ее словам, у эстрадного исполнителя был полный зал, вопреки слухам, что за рубежом к нему на выступления никто не ходит.