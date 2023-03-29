Певец Доминик Джокер призвал возродить шоу «Фабрику звёзд» в 2023 году

Певец Доминик Джокер предложил коллегам возродить музыкальный проект «Фабрика звезд» в этом году. Продюсер уверен, что этот проект стал бы актуальным для аудитории, пишет «Газета.Ru».

По словам артиста, шоу должно отличаться от первоначальной версии. В таком случае Джокер даже не сомневается в успехе этой идеи.

"Мне кажется, что к этому проекту необходимо правильно отнестись в реалиях сегодняшнего дня: как музыкально, так с точки зрения PR, оформления и хайпа,"- сказал Доминик.

Отметим, что сам исполнитель принимал участие в четвертом сезоне шоу«Фабрика звезд» вместе с рэпером Тимати, певцом Стасом Пьехой и другими.