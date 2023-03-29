Певица Ольга Бузова не исключила возвращения к бывшему мужу

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заговорила о возможном возвращении к экс-возлюбленному. Речь идет о блогере Даве (Давид Манукян - настоящее имя).

В одном из последних интервью экс-ведущая реалити «Дом-2» сказала, что все еще мечтает о светлой большой любви. 37-летняя теледива верит, что не все потеряно, и желает найти себе спутника жизни. Также Ольга не стала отрицать, что однажды может вернуться к экс-возлюбленному музыканту.

«Джей Ло всем женщинам показала пример, что можно дважды войти в одну ту реку — в красивый роман — через 20 лет вернуть идеального бывшего! Может быть, у меня тоже такое будет!» — сообщила Бузова.

Фанаты певицы данное заявление приняли как намек на возвращение к Даве. Хотя комментировать догадки поклонников ведущая не захотела.