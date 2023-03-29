Пластический хирург дал оценку внешности Полины Гагариной

Более 10 лет назад Полина Гагарина изменилась до неузнаваемости. Сейчас певица утверждает, что сбросила 40 килограммов. Некоторые поклонники уверены, что артистка скрывает медицинские вмешательства.

Хирург Сергей Свиридов внимательно изучил фото с исполнительницей и составил мнение. Как отмечает врач, Полина не прибегала к хирургическим вмешательствам. У Гагариной почти не изменились черты лица, а сохранились природные данные. Эксперт при этом подчеркнул, что певица является частым гостем косметологов, но не пластических хирургов.

По словам специалиста, преобразиться звезде помогли сброшенные килограммы, активный уход и регулярные посещения косметолога.

«Знаю, что она не делала никаких пластических операций. У нее были косметологические процедуры: мезотерапия, фототерапия, ботокс. Это больше уходовые процедуры, которые кардинально внешность не меняют».