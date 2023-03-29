«РИАН»: В Сети бурно обсудили изменившегося после пластических операций Филиппа Киркорова

Интернет-пользователи резко высказались по поводу новых пластических операций Филиппа Киркорова. Подписчики оставили в Сети много негативных комментариев, пишет РИА Новости.

Поп-король опубликовал новое видео на YouTube, чем вызвал бурное обсуждение. Многие юзеры обвинили артиста в том, что он боится стареть. Кто-то из фанатов даже сравнил артиста с голубыми глазами и светлыми длинными волосами с вампиром. Нашлись хейтеры, посоветовавшие музыканту и вовсе срочно обратиться к психиатру.

Напомним, исполнитель сделал несколько пластических операций. Недавно Киркоров захотел «спортивное тело», поэтому отправился под нож хирурга. А в январе Филипп Бедросович признался, что сделал себе липосакцию и подтяжку лица.