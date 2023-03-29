Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» стартует в апреле на ТНТ

На канале ТНТ 1 апреля состоится премьера долгожданного шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших". За звание самого лучшего будут биться девять мощных колдунов, медиумов, магов. Экстрасенсам предстоит выявить сильнейшего во время самого мистического турнира в стране. В каждом из выпусков участники будут проходить нелегкие испытания. Члены жюри, зрители и экстрасенсы в итоге определят, кто же сделал это лучше, а кому нужно еще поучится. В финале назовут лучшего эзотерика 2023 года.

Участниками шоу на этот раз стали братья-медиумы Олег и Александр Шепсы, провидец Константин Гецати, ведьма Виктория Райдос, ясновидящая Лина Джебисашвили, ведьма Надежда Шевченко, темный маг Влад Череватый, чернокнижник Дмитрий Матвеев и ведьма Марьяна Романова. Ведущим шоу является по прежнему актер Марат Башаров.