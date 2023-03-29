Смольянинов не помнит, о чём говорил с Путиным, ссылаясь на действия спецслужб

Артур Смольянинов, который Министерством юстиции России был внесен в список иноагентов, рассказал о встрече с Владимиром Путиным. По словам опального актера, он не помнит, о чем они с президентом разговаривали, ссылаясь на некие действия спецслужб.

Смольянинов после эмиграции из РФ не занимается творчеством. Чаще он появляется не на сцене, а в социальных сетях. Нередко артист дает интервью для западной прессы. Во время одного из них Артур пообщался с французской прессой.

Как заметил актер, он встречался с Владимиром Владимировичем, правда, еще после премьеры ленты "9 рота". Впрочем, подробности этой втречи он вспомнить не может. По словам Смольянинова, все воспоминания у него в голове "как в тумане". Вероятно, произошло это из-за действия спецслужб, которые воздействовали на знаменитость. Также он упомянул запах, который запомнил. Некие духи напомнили мужчине фильм "Парфюмер".