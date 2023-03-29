Стало известно, как сейчас выглядит звезда сериала «Кадетство» Иван Добронравов

Иван Добронравов получил любовь и признание россиян после роли суворовца Андрея Левакова в телесериале «Кадетство». Стало известно, как выглядит сегодня актер, покоривший отечественных зрителей.

После съемок в многосерийном фильме младший сын Добронравова принял участие в других не менее ярких проектах. Фанаты продолжают с интересом следить за артистом. Они отмечают, что за последние несколько лет Иван превратился в возмужавшего красавца. При этом Добронравов-младший предпочитает бриться налысо, носит густую щетину, что подчеркивает еще сильнее его мужественный образ.

Фанаты, пораженные брутальным внешним видом актера, оставляют в Сети много приятных комментариев касательно его кардинального преображения.