Светлана Светикова поделилась редким фотоснимком своего возлюбленного с детьми

Российская эстрадная певица и актриса Светлана Светикова в своей социальной сети опубликовала редкий снимок возлюбленного с детьми. Она рассказала об экскурсии в «город профессий», где один из сыновей захотел стать врачом. Такое заявление мальчика очень порадовало исполнительницу.

"Дети были в восторге. Попробовали разные профессии, кое-кто решил стать врачом," - подписала фотографию Светикова.

Напомним, Светлана состоит в отношениях с фигуристом Алексеем Полищуком. Актриса неоднократно признавалась, что для нее штамп в паспорте ничего не значит. Также знаменитость отмечает, что они с актробатом счастливы вместе, а в официальной регистрации отношений совершенно не нуждаются. В 2013 году у пары родился сын. В 2017 году на свет появился второй наследник.