Только не на завтрак: Названы 12 продуктов, которые лучше не есть на голодный желудок

От каких продуктов лучше отказаться на завтрак и чем их заменить, рассказали ведущие диетологи и нутрициологи. Итак, на голодный желудок лучше не есть мясо, белый хлеб и тосты, дрожжевую выпечку, разные хлопья и мюсли, каши быстрого приготовления, йогурты, кофе, соки, бекон, колбасу, не пить слишком горячую или холодную воду.

При этом специалисты подчеркивают, что здоровый завтрак прежде всего должен быть белковым. Идеально подойдут яйца, рыба, морепродукты, сыр, творог, киноа, гречка. К утреннему приему пищи полезно добавить немного жира: сливочное масло, авокадо, орехи и клетчатку: кабачки, томаты, зелень, листовой салат, шпинат, грейпфрут, хурму. Не забываем про зернобобовые, нут, чечевицу.

Можно употреблять гречневую, пшеничную, пшенную и кукурузную каши. На втором месте по полезности — овсянка или бурый рис. Также на завтрак подойдут омлет, яйца всмятку, творог с овощами или ленивая запеканка из творога.