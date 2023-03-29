Виктория Дайнеко поделилась своими впечатлениями от выступления в 9-м выпуске шоу «Три аккорда»

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В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает
Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,
Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир прокомментировал сообщение вдовы Михаила Горшенева о том, что сериал порочит имя покойного музыканта. По
Украинская певица Алина Паш дала семь концертов в прифронтовой зоне СВО. Артистка впервые рассказала о своих шокирующих впечатлениях от увиденного во
Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»
В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное
Сразу несколько неофициальных источников сообщили о том, что генерал Рустам Мурадов снят с должности командующего Восточной группировкой войск. Об
Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств