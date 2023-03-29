Виктория Дайнеко поделилась своими впечатлениями от выступления в 9-м выпуске шоу «Три аккорда»

Популярная российская исполнительница Виктория Дайнеко нередко принимает участие в разных шоу. На днях певица поделилась в личном микроблоге своими впечатлениями от выступления в 9-м выпуске седьмого сезона шоу «Три аккорда». Во время номера артистка спела вместе со своей лучшей подругой композицию Елены Ваенги «Ленточка».

Знаю, вы ждали наш дуэт с Юлией Савичевой на «Три Аккорда». Честно признаюсь, я тоже его ждала! Спасибо большое дорогой Юле за поддержку, за безграничный талант! Всегда восхищалась тобой!, - отметила Виктория.

К слову, жюри высоко оценило выступление певиц. Юрий Фоменко отметил, что у него просто нет слов. Александр Новиков заявил, что эта композиция является очень трудной, однако артистки справились. Любовь Успенская также была приятно удивлена исполнением хита.