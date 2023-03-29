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Владимир Соловьев напомнил шоумену Галкину о возрасте его жены Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

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Владимир Соловьев напомнил шоумену Галкину о возрасте его жены Пугачевой после слов о Газманове и Долиной
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Фото из открытых источников

Владимир Соловьев прокомментировал шутки юмориста Максима Галкина* (в РФ признан иноагентом) над возрастом российских исполнителей. Ведущий напомнил, что у самого юмориста есть немолодая супруга — Алла Борисовна Пугачева.

Пародист, поспешно сбежавший в Израиль из России, на одном из своих последних концертов попытался высмеять артистов, которые поддержали СВО на Украине. При этом стендап-комик отказался себя считать эйджистом, однако несмотря на это высказался о Ларисе Долиной, Олеге Газманове, Григорие Лепсе. На насмешки Максима отреагировал Соловьев. Он напомнил, что Галкин женат на артистке, которая его старше почти на 30 лет.

«Галкин высмеивает возраст артистов, вежливо говоря о том, моложе, чем его супруга – ему в голову не приходит ничего!» — возмутился  ведущий «Соловьев LIVE».

Добавим, что в апреле Примадонна отпразднует свой очередной день рождения. Народной артистке РФ исполнится 74 года.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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