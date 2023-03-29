Внук Аллы Пугачёвой получил от неё пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 300 млн

Алла Пугачёва избавляется от своей российской недвижимости. Дача на берегу Истры отошла ее старшему внуку Никите Преснякову, квартиру в районе Тверской Примадонна подарила Кристине Орбакайте, а теперь пришел черед последней столичной квартиры.

В Москве у Аллы Борисовной пятикомнатная жилплощадь на 500 квадратных метров, расположенная на седьмом этаже элитного дома. Квартира досталась Пугачевой от бывшего зятя Руслана Байсарова. Правда, на жильё мужчина много не тратился. Поговаривают, он купил недвижимость в 5 раз дешевле рыночной цены. Сейчас такая квартира стоит примерно 300 миллионов рублей.

Как сообщила светская львица Алёна Кравец, квартира давно подарена второму внуку певицы Дэни Байсарову. В настоящее время у Аллы Борисовнной в Москве ничего не осталось, поскольку даже домом же в деревне Грязь Пугачёва никогда не владела.