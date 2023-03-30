47-летнюю балерину РФ Анастасию Волочкову заподозрили во второй беременности

47-летнюю балерину Анастасию Волочкову поклонники заподозрили во второй беременности. В Сети на днях появилась новая фотография артистки с последней репетиции.

На снимке хорошо заметен округлившийся живот скандально известной балерины. Удивительно, но Анастасия всегда рассказывала своим фанатам, что она тщательно следит за фигурой и соблюдает диету. Именно поэтому интернет-пользователи предположили, что причиной внезапно изменившейся фигуры танцовщицы может быть интересное положение.

Стоит также добавить, что некоторые подписчики посчитали, что дело в злоупотреблении Волочковой алкогольными напитками, которые, как известно, крайне негативно влияют нет только на здоровье, но и на фигуру.