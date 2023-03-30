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Фон дер Ляйен выразила мнение об отношениях ЕС и Китая

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Фон дер Ляйен выразила мнение об отношениях ЕС и Китая
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о значении отношений с Китаем государств Европейского союза. Она выразила мнение, что дальнейший рост экономики государств ЕС зависит от выстраивания сотрудничества с Китаем. При этом она отметила, что на отношения между политическим руководством Европейского союза и Китая влияние оказывает позиция китайского политического руководства по отношению к украинскому кризису. Она считает, что во внешней политике государств Европейского союза большое значение имеет выстраивание отношений с Китаем.

Она также считает, что следует не уменьшать сотрудничество с Китаем, а расширять его по разным направлениям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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