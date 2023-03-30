63-летняя телеведущая Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с Первого канала

В минувшем году передачи «Давай поженимся» убрали из эфиров Первого канала на неопределенное время. Многие интернет-пользователи уверены, что Ларису Гузееву лишили главной работы на российском ТВ, поскольку ее оттуда уволили.

На днях телеведущая решила прокомментировать слухи в личном микроблоге. Звезда рассказала о своей новой работе.

Когда занимаешься любимым делом, это держит в тонусе. Да, работы у меня сейчас много. С телевизора, как говорите, меня не поперли. Кино у меня также есть, - написала Гузеева.

К слову сказать, в настоящее время ведущая занимается изготовлением огромного количества пельменей для праздников и на заказ покупателям. Лариса заявила, что сделала большую партию для одной детской вечеринки. Теперь звезда программы «Давай поженимся» делится с фанатами подробностями изготовления авторских изделий.