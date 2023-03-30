Агата Муцениеце усомнилась в том, что наша Земля круглая

Агата Муцениеце в беседе с корреспондентами призналась, что она всегда мечтала принять участие в съемках кинофильма «Вызов». Производство картины проходило частично на МКС.

Как рассказала артистка, она хотела бы слетать в космос для того, чтобы оттуда увидеть Землю.

«Очень хочу в космос, хочу посмотреть — действительно ли Земля круглая. Вдруг нет? Побывать там я могла, но когда был конкурс, в котором выбрали Юлию Пересильд, меня не стали рассматривать — из-за паспорта Европы», — рассказала актриса.

Муцениеце добавила, что не знала о том, что Клим Шипенко станет режиссером «Вызова». За ужином с другом она начала рассказывать, что один российский режиссер полетит в космос снимать фильм.

«В этот момент все мои друзья еле сдерживали смех, я не понимала, почему. Тут он мне говорит: «Этот режиссер — я», — вспомнила Агата.