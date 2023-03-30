«АиФ»: Иноагент Артур Смольянинов* снова проявил себя с глупейшей стороны

СМИ написали о «полном дне» актера Артура Смолянинова* (признан иноагентом) после выхода нового интервью в одной из программ канала France 24. Бывшие поклонники артиста и коллеги рассказали, что они разочаровались в Артуре из-за откровенных нападок на политическое руководство страны и обычных россиян.

Как отметили в комментариях почитатели таланта атктера, больше всего их оскорбили нелепые воспоминания о беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор состоялся после съёмок Смолянинова* в фильме «9 рота». Отвечая репортеру на ломаном английском, артист то и дело просил помощи в подборе нужных слов. В итоге кинозвезда, изображая из себя борца за правду, показал себя не в самом лучшем свете. Комментарии пользователей оказалась очень нелестными:

«Сказочный »

«Опускается идиот все ниже и ниже»

«Хуже, чем сделаешь сам себе, никто уже не сделает»

«Человек на нуле, раз за бабки такую дичь толкает».