«АиФ»: Певец SHAMAN прокомментировал исполнение его песни иноагентом Алишером Моргенштерном

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прокомментировал видеоролик, на котором иноагент Моргенштерн*, покинувший Россию, поет его композицию «Я русский». Об этом пишет газета «Аргументы и Факты».

По словам самого исполнителя из Новомосковска, ему льстит, что его песни поют даже коллеги, уехавшие за рубеж. Также SHAMAN назвал поступок Алишера Моргенштерна* «дерзким и противным» только из-за того, что он исполнил куплет патриотического произведения в «разнузданной обстановке и манере».

«Не могу никому запретить любить мое творчество и петь песни. Что касается перепевок, то их в Сети так много, что не могу все пересмотреть. Они, что называется, ушли в народ. Как автору очень приятно», - отметил певец.

Необходимо напомнить, что Моргенштерн*, как многие другие представители отечественного шоу-бизнеса и кинематографа, уехали из Российской Федерации после начала специальной военной операции на Донбассе и Украине.