Певицу Светлану Лободу обвинили в «пониженной музыкальной ответственности»

Лауреат многочисленных музыкальных премий, украинская певица Светлана Лобода дала очередное интервью журналистке Рамине Эсхакзай. Артистка, которая заклеймила своих российских коллег и РФ в целом, в своем творчестве так и не смогла перестроится на украинский язык, за что в очередной раз объяснилась перед публикой.

«Моя популярность вышла за пределы Украины, у меня большая русскоязычная аудитория, которая живет по всему миру. Люди живут в Прибалтике, Азербайджане, Армении, Узбекистане и других странах, они меня ждут. Последние семь месяцев ездили на гастроли в эти страны, у нас были полные залы, тысячи людей приходят на мои концерты... К сожалению, живущие в этих странах поклонники не понимают по-украински, говорят по-русски. Когда выхожу на сцену, мне приходится говорить на понятном языке, чтобы меня услышали», — сказала певица.





Однако не исключено, что украинские зрители не приносят Лободе денег в привычных ей объемах, поэтому ей и приходится петь на русском.