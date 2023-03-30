Народный артист Андрей Соколов рассказал о своем главном уроке в жизни, который в свое время получил от Олега Табакова. Актер вспомнил о съемках фильма-сказки «Раз, два — горе не беда!» 35 лет назад. В ленте он сыграл роль царского техника Данилова, а самого царя исполнил Табаков.

Как вспомнил Соколов, в последний день съемочный процесс шел медленно, а все актеры рисковали опоздать на самолет. Андрей был удивлен, что в такой напряженной ситуации Табаков просто лег спать, вместо того, чтобы немного ускорить съемки.

«Он попросил рабочих принести охапки сена, телогреечку, одеяльце. Положил телогрейку на сено и завалился «на боковую». Я был в шоке: «Олег Павлович, вы спать собрались? А как же съемки?» - «Андрюша, ты знаешь, что самое главное?» - «Сыграть хорошо». - «Нет, самое главное — это уметь ждать. Попроси тоже сена и отдохни, не суетись».

Соколов добавил, что буквально за 20 минут до окончания смены они закончили съемки и попали на самолет. Благодаря совместной работе с Табаковым артист вынес главный урок в жизни - в любой ситуации быть спокойным.