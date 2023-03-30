Александр Васильев не оценил смелый наряд артистки Наташи Королевой

Наташа Королева, которая вскоре отметит свое 50-летие, предпочитает яркие наряды, которые скрывают ее возраст. Гардероб артистки решил прокомментировать Александр Васильев.

Он назвал один из образов певицы «взбесившийся светофор». Речь идет о меховой куртке и ярких лосинах. В таком образе звезда эстрады недавно появилась на людях. По словам историка моды, в таком костюме Наташа выглядит моложе своего возраста.

"Она никогда не выходит из формы, вижу ее 30 лет на сцене. Она всегда обладала пикантной фигурой, хотя у нее нет лишнего веса. Одевается очень женственно, хочет показать, что она все еще маленькая девочка," - высказался Васильев.

Королева действительно не боится экспериментировать. К тому же, певица не обращает внимание на критику и злобные комментарии хейтеров.