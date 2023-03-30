Народный артист из РФ Андрей Соколов выразил свое отношение к покинувшим Россию артистам

Народный артист Андрей Соколов выразил свое отношение к покинувшим Россию актерам. Также в беседе с журналистами он заявил, что горд быть русским.

Как отметил артист, многих актеров сейчас «качает» и они не могут определиться с гражданской позицией, хотя для него «вопроса не стояло», на какой он стороне. Поэтому Соколов регулярно ездит на Донбасс с целью поддержать российских бойцов.

«Для меня вопроса никогда не стояло, что может как-то быть иначе. Я буду со своей страной, так было всегда, никогда от этого не откажусь. Недовольным коллегам скажу лишь одно: «Когда пушки палят, тебе что-то не нравится, рот закрой и молчи». Уехавшим артистам мне сказать нечего, кроме «скатертью дорога». Будет несправедливо, если они вернутся, продолжат работать и будут нам диктовать свои условия. Тогда будет непонятно, ради чего все это происходит, за что боремся», - добавил Соколов.



