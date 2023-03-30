30 марта в кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьере сериала «Актрисы». Не пропустила показ Кристина Асмус. Она в этот вечер была не одна, а в компании нового бойфренда, которого тщательно скрывала последние несколько месяцев.

Зовут молодого человека Роман Евдокимов. Ему 28 лет, он состоит в труппе Театра им. М.Н. Ермоловой. Артист сыграл эпизодическую роль в фильме «Фишер».

Встречается пара примерно с начала 2021 года. Однако за все время они ни разу публично не сказали друг о друге. В блоге Асмус показывает Евдокимова исключительно со спины.

На премьере влюбленных заметили около входа на ковровую дорожку. Однако перед камерами актриса позировала одна. Роман в это время снимал Кристину на свой телефон в толпе корреспондентов.