Родственники знаменитого исполнителя Стаса Пьехи заболели. Бывшая супруга певца Наталья Горчакова недавно сообщила про серьезные проблемы со здоровьем в своих социальных сетях.

Наталья и ее сын Петр заразились одновременно коронавирусом и гриппом. Состояние матери и наследника было тяжелым. Как отметила Горчакова, у них была очень высокая температура, поэтому было принято решение о госпитализации в больницу на лечение. В настоящее время состояние женщины и парня улучшилось.

К слову, сам тоже переболел коронавирусом. Сперва музыкант принял болезнь за обычное ОРЗ. Однако вскоре артисту ему стало хуже. У Пьехи до сих пор наблюдаются неприятные симптомы: головные боли, головокружение, боли в коленях, плечах.