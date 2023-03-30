Дочь Сергея Жукова сыграет главную роль в новых «Ранетках» на канале СТС

Новый сериал «Плакса» уже в 2023 году покажут на канале СТС. Он напоминает популярный сериал «Ранетках», в центре сюжета которого оказались четыре молодые девушки из рок-группы. Продюсером молодежного проекта стал лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

При этом его 14-летняя дочь Ника также сыграет в «Плаксе». Ей досталась роль школьницы Маши. Ради участия в фильме девушка записалась в рок-школу, где занималась игрой на гитаре. Отец Ники заявил, что его наследницу взяли в кино не по блату. Девушка проходила жесткий кастинг, в котором приняли участие 200 детей. Даже когда кандидатура была выбрана, родители юной актрисы выдержали паузу и сообщили об этом спустя 7 месяцев.

Как признался сам Жуков, роль в сериале писалась под Нику. Полтора года назад он снял видеоклип о буллинге в школе.