«Есть страсть, но угроза нависла»: что карты Таро пророчат Пересильд и Тройнику

Таролог Алисия Артемьева посмотрела на картах Таро, какая судьба ждет Юлию Пересильд и Михаила Тройника. Первая карта расклада - Семерка Пентаклей, которая говорит о том, что сейчас все идет своим чередом.

Следом идет Девятка Мечей, которая указывает на страх женщины остаться в одиночестве. По словам эксперта, актриса отчаялась найти вторую половинку и побоялась, что оставшуюся жизнь проведет одна. Поэтому Тройника особенно ценит особенно. Но душа артистки полна сомнений и раскаяний. Она мучается из-за действий по отношению к партнеру и ей стыдно.

Шестерка Мечей говорит, что в ближайшие полгода наступит кризисный период, который спровоцирует серьезная ссора. Пара находится в зоне риска. Вскоре чувства охладеют и уйдут. На их место придут негативные эмоции, которые перечеркнут союз. Замыкает расклад Карта Принц Мечей. Она говорит о том, что над парой страсть нависла угроза.