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Фигурист Костомаров в настоящее время находится под наблюдением лучших врачей из Германии

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Фигурист Костомаров в настоящее время находится под наблюдением лучших врачей из Германии
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Фото из открытых источников

Олимпийский чемпион Роман Костомаров на сегодняшний день находится под наблюдением лучших врачей из Германии. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец».

По данным МК, который ссылается на собственные источники в медицинском учреждении, за здоровье Романа сегодня борются лучшие немецкие профессионалы. Решение пригласить докторов из ФРГ было связано с тем, что родственники спортсмена не доверяют российским врачам.

«Им сейчас занимаются самые знаменитые профессора, лучшие умы медицины из многих больниц РФ и из-за границы», — проинформировал источник.

Напомним, за время пребывания в «Коммунарке» Костомаров перенес два инсульта, гангрену, сепсис, ампутацию ступней, голеней обоих ног, кисти правой руки и пальцев левой руки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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