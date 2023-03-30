Киану Ривз подарил каскадёрам из фильма «Джон Уик-4» футболки с подсчётом их «смертей»

В новом фильме «Джон Уик-4» есть огромное количество экшен-сцен, в которых приняли участие 35 каскадёров. В связи с этим на каждого приходилось по несколько «смертей». Некоторые из них в картине «погибали» более 20 раз. К примеру взять, в сцене на лестнице на каждого специалиста пришлось по четыре или пять фактов гибели.

Киану Ривз, сыгравший Джона Уика, подарил каскадёрам футболки. На них были подсчитаны «смерти» в фильме. Также актёр подарил команде специалистов часы Rolex Submariner с именной гравировкой.

Напомним, премьера «Джона Уика-4» прошла 23 марта. Картину достаточно высоко оценили не только зрители, но и критики. На сайте IMDb лента получила оценку 8,5 балла из 10, а портал «Кинопоиск» присвоил проекту 7,9 из 10 баллов.