Ксения Бородина на фоне слухов о спредстоящей свадьбе отдала дочь Теону Курбану Омарову

Последние несколько месяцев телеведущая Ксения Бородина жаловалась на бывшего мужа. Она обвиняла Курбана Омарова в том, что он не проводит время с дочерью Теоной.

На днях в соцсетях бизнесмена появился снимок с любимой наследницей. Это повергло фанатов в настоящий шок. Некоторые поклонники предположили, что теледива отдала Теону экс-супругу, так как активно готовится к предстоящей свадьбе. Также подписчики уверены, что ведущая беременна третьим ребенком, поскольку заметили у Ксении округлившийся живот.

Напомним, фанаты подозревают звезду реалити-шоу «Дом-2» в романтических отношениях с Трофимом Симищенко. Сама Ксения эти сплетни никак не комментирует.