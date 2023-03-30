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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках

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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой с младенцами на руках
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Фото из открытых источников

Народная артистка СССР спровоцировала слухи о пополнении в семье. Ее муж Максим Галкин✱ (был признан иноагентом) опубликовал фото Аллы Пугачевой с младенцами на руках.

Пользователи удивились новым снимкам Примадонны с грудными детьми. Многие из фанатов сперва решили, что сбежавшая из РФ звездная пара снова задумалась о детях. Но позже оказалось, что юморист опубликовал фото девятилетней давности, когда появились на свет двойняшки Лиза и Гарри.

Напомним, Алла Борисовна покинула Россию вскоре после начала СВО на Украине. Комик резко раскритиковал российские власти, за что оказался среди иноагентов. Теперь шоумен боится возвращаться. Он гастролирует за границей, при этом регулярно высмеивая власти и своих российских коллег.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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