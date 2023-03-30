Сергей Соседов заявил, что выставленные на продажу песни артистов Брежневой и Наргиз никто не купит

Как стало известно на днях, Вера Брежнева, Наргиз Закирова и Константин Меладзе выставили на продажу популярные композиции на одном из специализированных сайтов. Сергей Соседов высказал свое мнение об этой новости.

По словам музыкального критика, артисты не могут продавать свои песни, ведь на это имеют право лишь композиторы и авторы текстов. При этом историк музыки напомнил, что хиты певицы Наргиз принадлежат продюсеру Максиму Фадееву, который может запретить скандальной эстрадной звезде исполнять песни.

Соседов также заключил, что в целом это является «глупой затеей». По мнению эксперта, даже если композитор и исполнитель договорятся о продаже треков, найти покупателя они не смогут. Ресторанные артисты спокойно поют любые песни и без их покупки.