Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были
Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,
В Кушве (Свердловская область) 70-летняя женщина вытолкнула трехлетнего правнука с балкона на втором этаже. После этого на старушку завели уголовное
Кристина Асмус исполняет главную роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Но роль актрисы нравится далеко не всем зрителям. Некоторые
Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прокомментировал видеоролик, на котором иноагент Моргенштерн*, покинувший Россию, поет его
Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной
В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании
Занимавший ранее должность в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение о ситуации вокруг размещения
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок во время недавнего эфира на федеральном телеканале посетовал на то, что поставки вооружений
Второго апреля текущего года в Черногории состоятся выборы, после чего могут произойти исторические перемены. Издание "Взгляд" пишет, что совсем